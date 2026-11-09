Байден: болезнь замедляет меня и не дает осуществить все задуманное

Экс-глава США Байден заявил, что рак простаты мешает ему продвигать новую книгу Байден: болезнь замедляет меня и не дает осуществить все задуманное

Москва9 ноя Вести.Экс-президент США Джо Байден, страдающий онкологическим заболеванием, рассказал о своем самочувствии и о том, как болезнь сказывается на осуществлении его планов.

Он разместил пост в социальной сети X, где сообщил, что его книга мемуаров "Обещай мне, Америка" выйдет 17 ноября.

Байден отметил, что именно во время работы над книгой у него обнаружили рак, и добавил, что врачам внушает оптимизм то, как он реагирует на лечение. По его словам, из-за болезни ему придется сократить количество встреч для обсуждений его мемуаров.

Одни дни проходят лучше, чем другие. Болезнь не остановила меня, но иногда она меня замедляет. Это значит, что, к сожалению, я не смогу провести столько бесед о своей книге, сколько хотел бы. Однако я надеюсь, что слова на страницах книги скажут сами за себя написал Байден

Он уточнил, что книга посвящена его президентству, в ней рассказывается о трудностях, с которыми столкнулся он сам и его соратники, и о принятых решениях.

Джо Байден занимал пост главы президента США с января 2021 года по январь 2025-го. В мае 2025 года ему поставили диагноз – рак предстательной железы, впоследствии болезнь распространилась на кости.

В августе 2026 года Байден впервые появился на публике после того, как его сын Хантер сообщил об ухудшении его состояния.