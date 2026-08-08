Москва8 авг Вести.Джо Байдену стало хуже - рак предстательной железы, поставленный ему в мае 2025 года, распространился на кости, что вызывает у экс-президента "очень сильную боль", а также ограничивает подвижность. Об этом в интервью BBC рассказал его сын Хантер Байден.

Я бы хотел, чтобы он больше жаловался, потому что это плохо — рак распространился… метастазировал в кости и дальше. Это очень больно сказал Байден-младший

При этом, по его словам, отец остался "центром семьи", лучшим папой, мужем и дедушкой.

В ходе интервью Хантер Байден также заявил, что решение отца помиловать его было плохо для Америки и нанесло ущерб репутации бывшего президента.

У 83-летнего бывшего президента в мае 2025 года был диагностирован агрессивный рак предстательной железы, через четыре месяца после того, как он покинул свой пост, отработав один срок в Белом доме. Как ранее писала газета The Washington Post, из-за болезни Байден почти не посещает публичные мероприятия.