Экс-невестка Трампа Ванесса рассказала о победе над раком груди

Рак груди побежден: экс-невестка Трампа рассказала о своем выздоровлении Экс-невестка Трампа Ванесса рассказала о победе над раком груди

Москва24 окт Вести.Американская модель Ванесса Трамп — бывшая супруга (2005–2018 гг.) Дональда Трампа-младшего и мать внуков президента США Дональда Трампа — сообщила, что ей удалось побороть рак груди.

Она рассказала об этом в подкасте дочери — блогера Кай Мэдисон Трамп, который та опубликовала в одной из соцсетей.

У меня наконец нет рака сообщила 48-летняя Ванесса Трамп, добавив, что результаты последних анализов "чистые"

Диагноз модели поставили в апреле 2026 года, через месяц она публично признала наличие болезни.

Ранее сам глава Белого дома заявил, что ему может понадобиться робот-двойник, если его голос не выдержит интенсивного графика выступлений на митингах перед ноябрьскими выборами в Конгресс.