Трамп задумался о роботе-двойнике: голос может не выдержать митингов Трамп пошутил о возможном использовании робота-двойника в предвыборной кампании

Москва15 окт Вести.Президент США Дональд Трамп пошутил, что ему может понадобиться робот-двойник, если голос не выдержит интенсивного графика выступлений на митингах перед ноябрьскими выборами в конгресс. Об этом он заявил в Белом доме.

Он отметил, что предстоит много остановок, и выразил надежду, что голос выдержит.

Нам предстоят несколько остановок (для выступлений - прим. ред.), получится много. Я надеюсь, мой голос выдержит. Если мой голос выдержит, мы (Республиканская партия на выборах - прим. ред.) будем в прекрасном положении сказал Трамп

По его словам, выступления на митингах в разных штатах помогают республиканцам, баллотирующимся там. Ему нравится говорить перед сторонниками, атмосфера таких мероприятий приятна. Однако, как заметил Трамп, у него всего один голос.

Но у меня всего один голос в конце концов. Может быть я могу раздобыть одного из тех красивых роботов, которые делают в эти дни. Сделать их своими точными копиями, и никто не поймет разницы. Они их довольно неплохо делают. Пошлем для участия в кампаниях. А я смогу смотреть на них, сидя дома перед телевизором добавил он

Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы.

Ранее Дональд Трамп остался бы в должности главы государства на третий срок, если бы была такая возможность.