Трамп выступил на митинге в Миссисипи с сильно охрипшим голосом

Трампу не обойтись без робота-двойника: он потерял голос на предвыборном турне Трамп выступил на митинге в Миссисипи с сильно охрипшим голосом

Москва27 окт Вести.Президенту США Дональду Трампу, возможно, в скором времени действительно понадобится робот-двойник, который заменит его на встречах с избирателями.

Американский лидер уже говорил, что предвыборные турне отнимают у него много сил и на мероприятиях вместо него вполне может выступать роботизированная копия.

А теперь ситуация стала еще более серьезной: приехавший в штат Миссисипи Трамп вышел к своим сторонникам с заметно охрипшим голосом, сообщает Associated Press.

Общаясь со своими сторонниками, Трамп заявил, что никто из его предшественников не участвовал в таких предвыборных кампаниях.

Никто раньше не участвовал в таких кампаниях перед промежуточными выборами, как я сказал Трамп

Если голос президента не восстановится, его высказывания о роботе-двойнике перестанут восприниматься только как шутки, ведь до выборов остаются считаные дни, а следующим пунктом предвыборного ралли Трампа является Техас, где в прошлый раз его выступление едва не сорвали протестующие.

Ранее Трамп пообещал выплатить по $1 млн каждому, кто сообщит о фальсификациях на выборах.