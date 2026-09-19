Москва19 сенВести.Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме вновь напомнил о прошлогоднем инциденте с неработающим телесуфлером и поломавшимся эскалатором во время его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке начнет работу Генеральная Ассамблея ООН.
И я смотрю на экран телесуфлера, а он совершенно пустой. И так продолжалось больше половины речи. Его запустили примерно в середине речи. Вероятно, они сделали это специально. Вы помните, что они выключили эскалатор? Я поднимался, и он резко остановилсянапомнил Трамп
Президент США потребовал от ООН расследовать "тройной саботаж" в отношении него – аварийную остановку эскалатора, при которой существовала угроза для жизни Трампа и его супруги, сбой в работе телесуфлера на трибуне Генассамблеи ООН и выключение звука в зале во время выступления Трампа.