Москва15 октВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вызвал недоумение у журналистов во время выступления в Розовом саду Белого дома. Он заявил, что у него есть очень "серьезные проблемы".
Выступление американского лидера было посвящено борьбе с наркокризисом и вредными привычками.
Если вы не пьете, не принимаете наркотики и не курите — проблем нет. У меня есть другие проблемы. У меня есть кое-какие очень серьезные проблемы, но эти к ним не относятсязаявил Трамп во время своей речи
После того, как американский лидер произнес эту фразу, он обратился к генеральному прокурору США Тодду Бланшу и сказал, что сам только что дал повод для спекуляций в СМИ.
Теперь пресса скажет: "Какие у него проблемы? Давайте выясним." Я, похоже, сам подставился, Тоддотметил глава Белого дома
Ранее Трамп заявил, что ему может понадобиться робот-двойник, если его голос не выдержит интенсивного графика выступлений на митингах перед ноябрьскими выборами в конгресс.