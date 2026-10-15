Москва15 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вызвал недоумение у журналистов во время выступления в Розовом саду Белого дома. Он заявил, что у него есть очень "серьезные проблемы".

Выступление американского лидера было посвящено борьбе с наркокризисом и вредными привычками.

Если вы не пьете, не принимаете наркотики и не курите — проблем нет. У меня есть другие проблемы. У меня есть кое-какие очень серьезные проблемы, но эти к ним не относятся заявил Трамп во время своей речи

После того, как американский лидер произнес эту фразу, он обратился к генеральному прокурору США Тодду Бланшу и сказал, что сам только что дал повод для спекуляций в СМИ.

Теперь пресса скажет: "Какие у него проблемы? Давайте выясним." Я, похоже, сам подставился, Тодд отметил глава Белого дома

Ранее Трамп заявил, что ему может понадобиться робот-двойник, если его голос не выдержит интенсивного графика выступлений на митингах перед ноябрьскими выборами в конгресс.