Трамп: СМИ развлекаются новостями о массовых техническим сбоях в США Трамп: СМИ развлекаются, сообщая о массовых технических сбоях в США

Москва19 ноя Вести.СМИ развлекаются новостями о массовых технических сбоях в американских компаниях и госструктурах, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Мне кажется, пресса развлекается всей этой ситуацией. Если бы подобное произошло два-три года назад при администрации [бывшего президента США Джо] Байдена - крайне некомпетентной и коррумпированной, - никто бы об этом даже не упомянул подчеркнул Трамп

Клиенты ряда крупнейших банков США столкнулись 16 ноября с перебоями в работе банковских услуг и приложений. В основном, проблемы возникли с отображением баланса на счетах и проведением операций.

Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) вышла из строя 17 ноября.

Кроме того, в США произошла повторная задержка рейсов. Речь идет о сбоях в работе IT-системы авиакомпании United Airlines.

Сбой в работе авиадиспетчерских служб США затронул 13-14 ноября более 3 тыс. находящихся в воздухе самолетов.

Глава Нацразведки США Джей Клейтон заявил, что серия недавних крупных технических сбоев в США не связана с кибератаками или действиями какого-либо государства. Многие компьютерные системы в США устарели и стали уязвимыми.