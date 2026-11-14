Трамп: приостановка вылетов в США может быть связана с устаревшим оборудованием

Трамп рассказал о возможной причине сбоя в аэропортах США Трамп: приостановка вылетов в США может быть связана с устаревшим оборудованием

Москва14 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что вылеты из всех американских аэропортов приостановили из-за устаревшего оборудования.

Об этом рассказал журналист телеканала Fox News Питер Дуси после разговора с американским лидером.

Это выглядит как ситуация, в которой мы имеем дело с кучей старых неисправных вещей в инфраструктуре цитирует он главу Белого дома

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об общенациональной приостановке вылетов самолетов из американских аэропортов.

Министр транспорта страны Шон Даффи отметил, что запрет на вылеты был введен из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением.