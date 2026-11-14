Запрет на вылеты во всех аэропортах США ввели из-за сбоя связи диспетчеров

США раскрыли причину временного запрета на вылет во всех аэропортах страны Запрет на вылеты во всех аэропортах США ввели из-за сбоя связи диспетчеров

Москва14 ноя Вести.Временный запрет на вылеты из всех аэропортов США введен из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением, заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.

Федеральное управление гражданской авиации США расследует проблему, отметил министр.

Федеральное управление гражданской авиации ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США после проблемы со связью, повлиявшей на все районные центры управления воздушным движением пояснил Даффи

Накануне в США приостановили вылеты из всех аэропортов страны в связи с чрезвычайными обстоятельствами.