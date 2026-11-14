Маллин: оборудование авиадиспетчеров в США не получится быстро восстановить

Власти США заявили, что оборудование авиадиспетчеров быстро починить не удастся Маллин: оборудование авиадиспетчеров в США не получится быстро восстановить

Москва14 ноя Вести.Общенациональная приостановка вылетов самолетов из аэропортов Соединенных Штатов не будет устранена в ближайшее время. Об этом рассказал министр внутренней безопасности страны Маркуэйн Маллин.

По его словам, на решение проблемы "уйдет некоторое время".

Мы не обсуждали никаких сроков. … Ситуация не разрешится и не изменится в течение часа приводит слова Маллина телеканал CNN

Он добавил, что американские власти не связывают временную приостановку вылетов со сбоями у Microsoft.

Между тем агентство Bloomberg написало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США исключает версию о том, что проблема в аэропортах произошла из-за кибератаки.