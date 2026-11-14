AP: в США в третий раз в истории остановили вылеты самолетов по всей стране

AP: третий раз в истории США остановлен вылет самолетов по всей стране AP: в США в третий раз в истории остановили вылеты самолетов по всей стране

Москва14 ноя Вести.Американское Федеральное управление гражданской авиации в третий раз в истории США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей стране, сообщает агентство The Associated Press (AP).

До этого подобные ограничения вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года из-за технического сбоя в компьютерной системе управления. Тогда запрет затронул более 10 тыс. рейсов.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти США не считают, что к приостановке вылетов из аэропортов в стране привела злонамеренная атака. Речь идет о сбое в работе телекоммуникационного оборудования, пояснил министр.

Накануне управление сообщило об приостановке вылетов самолетов из аэропортов страны. Запрет затронул почти 7 тыс. самолетов, находящихся на земле и в воздухе.