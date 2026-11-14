Трамп: приостановка вылетов из аэропортов США не связана с кибератакой

Трамп считает, что приостановка вылетов в США не связана с кибератакой или ИИ Трамп: приостановка вылетов из аэропортов США не связана с кибератакой

Москва14 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не считает, что общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из аэропортов США связана с кибератакой или искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Питер Дуси после разговора с американским лидером.

Не похоже, что это кибератака или [действия] ИИ цитирует он главу Белого дома

Ранее агентство The Associated Press (AP) написало, что американское Федеральное управление гражданской авиации в третий раз в истории США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей стране.

До этого подобные ограничения, как уточнялось, вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года из-за технического сбоя в компьютерной системе управления.