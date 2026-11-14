Москва14 нояВести.Президент США Дональд Трамп не считает, что общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из аэропортов США связана с кибератакой или искусственным интеллектом (ИИ).
Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Питер Дуси после разговора с американским лидером.
Не похоже, что это кибератака или [действия] ИИцитирует он главу Белого дома
Ранее агентство The Associated Press (AP) написало, что американское Федеральное управление гражданской авиации в третий раз в истории США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей стране.
До этого подобные ограничения, как уточнялось, вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года из-за технического сбоя в компьютерной системе управления.