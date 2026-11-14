Власти США дали разрешение на вылеты самолетов по всей стране Власти США разрешили вылеты самолетов по всей стране

Москва14 ноя Вести.Федеральное авиационное управление США дало разрешение на вылеты из аэропортов по всей стране.

Запрет на вылеты самолетов по всей стране снят отмечает управление на своем сайте

Управление ввело ранее запрет на вылеты самолетов в связи со сбоем в оборудовании для управления полетами.

Подобные ограничения вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года из-за технического сбоя в компьютерной системе управления.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что общенациональная приостановка вылетов самолетов из аэропортов США не связана с кибератакой или деятельностью искусственного интеллекта (ИИ).