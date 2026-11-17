Москва17 нояВести.В США произошла повторная задержка рейсов - на этот раз сбой дали IT-системы авиакомпании United Airlines, следует из сообщения перевозчика в социальных сетях.
Мы осведомлены о масштабном сбое, наши команды усердно трудятся, чтобы как можно скорее все восстановитьнаписала компания в соцсети X
По сообщениям американских СМИ, вовремя вылететь не смогли порядка 14% всех рейсов авиаперевозчика за день. При этом не все задержки, которые входят в это число, были связаны со сбоем.
В пресс-службе United Airlines агентству ТАСС уточнили, что все неполадки уже устранены. Проблема не затронула только те рейсы, которые не успели вылететь.
Мы устранили техническую проблему, которая привела к задержке вылетов. Хотя отправление некоторых рейсов было задержано, проблема не затронула уже находившиеся в пути рейсы, а также полеты United Expressследует из сообщения
В ведомстве также подчеркнули, что проблема не была связана с кибербезопасностью.
13 ноября в США произошла массовая задержка рейсов. Как стало известно позже, сотрудники меняли сетевой маршрутизатор (роутер). Новое или настраиваемое устройство дало сбой и начало спамить внутреннюю сеть огромным количеством сигналов.