В США снова задержали авиарейсы из-за сбоя в IT-системах United Airlines

United Airlines сообщила о масштабном сбое в своих IT-системах В США снова задержали авиарейсы из-за сбоя в IT-системах United Airlines

Москва17 ноя Вести.В США произошла повторная задержка рейсов - на этот раз сбой дали IT-системы авиакомпании United Airlines, следует из сообщения перевозчика в социальных сетях.

Мы осведомлены о масштабном сбое, наши команды усердно трудятся, чтобы как можно скорее все восстановить написала компания в соцсети X

По сообщениям американских СМИ, вовремя вылететь не смогли порядка 14% всех рейсов авиаперевозчика за день. При этом не все задержки, которые входят в это число, были связаны со сбоем.

В пресс-службе United Airlines агентству ТАСС уточнили, что все неполадки уже устранены. Проблема не затронула только те рейсы, которые не успели вылететь.

Мы устранили техническую проблему, которая привела к задержке вылетов. Хотя отправление некоторых рейсов было задержано, проблема не затронула уже находившиеся в пути рейсы, а также полеты United Express следует из сообщения

В ведомстве также подчеркнули, что проблема не была связана с кибербезопасностью.

13 ноября в США произошла массовая задержка рейсов. Как стало известно позже, сотрудники меняли сетевой маршрутизатор (роутер). Новое или настраиваемое устройство дало сбой и начало спамить внутреннюю сеть огромным количеством сигналов.