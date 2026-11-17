ФБР собирается проверить оборудование после масштабного сбоя авиасообщения в США CNN: ФБР изучит технику, из-за которой остановились полеты в США

Москва17 ноя Вести.Оборудование, которое привело к масштабному сбою авиасообщения в США, забрало на проверку Федеральное бюро расследований (ФБР).

Об этом сообщил телеканал CNN.

... по сути, Федеральное авиационное управление само устроило себе DDoS атаку, и сейчас ФБР забрало часть оборудования и собирается воспроизвести это сказал журналист Эван Перес в эфире телеканала.

Следователи также будут разбираться, почему тестирование и замена оборудования произошла именно в пятницу днем - пиковое время для путешествий в США, добавил журналист.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. За два дня суммарно были отменены более 10 тысяч рейсов. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой полетов за последние 25 лет.

Как стало известно позже, сотрудники меняли сетевой маршрутизатор (роутер). Новое или настраиваемое устройство дало сбой и начало спамить внутреннюю сеть огромным количеством сигналов.