Министр Даффи объяснил отмену 12 тысяч авиарейсов в США инцидентом с проводкой

Отмену 12 тысяч авиарейсов объяснили в США Министр Даффи объяснил отмену 12 тысяч авиарейсов в США инцидентом с проводкой

Москва14 ноя Вести.Причиной сбоя, который привел к отмене 12 тысяч авиарейсов в США, стала попытка подрядчика заменить старую проводку. Об этом заявил глава Министерства транспорта Шон Даффи, чьи слова передает CNN News.

По заявлению Даффи, к произошедшему привела попытка обновить устаревшее оборудование. Подрядчик выполнял плановое техобслуживание на одном из удаленных объектов Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Производилась замена медных проводов на оптоволоконные. Из-за возраста медной проводки линию могло оборвать объяснил министр

По его словам, система телекоммуникаций начала показывать нестабильность, вследствие чего приняли решение о приостановке вылетов.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов.

Министр транспорта США Шон Даффи уточнял, что причиной временного запрета стал сбой связи в центрах управления воздушным движением. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заверил, что власти не считают сбой последствием злонамеренной атаки.