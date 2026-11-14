В США заявили о постепенной нормализации авиасообщения после сбоя Глава Минтранса США Даффи: авиасообщение постепенно нормализуется после сбоя

Москва14 ноя Вести.Авиасообщение в США постепенно нормализуется после снятия запрета на вылеты из всех аэропортов страны, вызванного сбоем в работе оборудования. Такое заявление сделал американский министр транспорта Шон Даффи.

О нормализации работы аэропортов он написал в соцсети X.

Сегодня утром работа [аэропортов] медленно нормализуется сообщил Даффи

Отправка рейсов, как пояснил министр, возобновилась и "летать безопасно".

Также Даффи указал, что американское министерство транспорта тесно взаимодействует с авиакомпаниями, чтобы содействовать продолжающемуся восстановлению. При этом он отметил, что некоторые задержки и отмены рейсов по-прежнему сохраняться. Это связано с тем, что авиаперевозчики меняют расписания полетов, чтобы направить самолеты и летные экипажи туда, где они больше всего нужны, объяснил Даффи.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 13 ноября сообщило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Как позже пояснил Даффи, причиной такого решения стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.

Ранее сообщалось, что даже после восстановления авиасообщения сбои продлятся минимум все предстоящие выходняе.