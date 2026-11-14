ИС "Вести": в США задержки рейсов продлятся как минимум до понедельника

Сбои в графике авиарейсов в США продлятся как минимум все выходные ИС "Вести": в США задержки рейсов продлятся как минимум до понедельника

Москва14 ноя Вести.Точные сроки восстановления авиасообщения в США неизвестны. Задержки рейсов могут продлиться до начала следующей недели. Об этом сообщает ИС "Вести".

Сколько времени займет полное восстановление авиасообщения, пока непонятно, но даже когда вылеты разрешат, сбои продлятся минимум весь предстоящий уикенд (выходные - прим. ред.) сообщает ИС "Вести"

В Федеральном авиационном управлении (FAA) США пока не могут назвать точную причину, из‑за которой случился сбой в системе авиадиспетчерского оборудования в США, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник. По словам министра внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина, он не является последствием злонамеренной атаки.

Общее число отмененных и задержанных авиарейсов в США превысило 10 тысяч.