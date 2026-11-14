Москва14 ноя Вести.Министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи после коллапса в американских аэропортах оценил модернизацию системы контроля американского воздушного транспорта в 50 миллиардов долларов.

В ходе пресс-конференции в Белом доме он подчеркнул, что это продолжающаяся проблема, которую надо устранять​​​.

Я хочу 50 миллиардов долларов приводит РИА Новости слова Даффи

Министр транспорта США также добавил, что к приостановке на несколько часов вылетов из всех американских аэропортов привел сбой в системах коммуникации и радиолокации.

По словам министра, в США "невероятно старая" система контроля воздушного транспорта.

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США ввело запрет на вылеты самолетов в связи со сбоем в оборудовании для управления полетами. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заверил, что власти не считают сбой последствием злонамеренной атаки. Аналогичное мнение высказал и глава Белого дома Дональд Трамп. Он предположил, что вылеты из всех американских аэропортов приостановили из-за устаревшего оборудования, а не из-за кибератаки или действий искусственного интеллекта (ИИ).