Москва14 ноя Вести.Авиасообщение в США полностью восстановлено после коллапса в аэропортах, который произошел в следствии сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Об этом заявил американский министр транспорта Шон Даффи.

Мы вернулись к полному функционированию сказал Даффи журналистам

Он также выразил благодарность пассажирам за терпение в связи со случившемся коллапсом.

О том, что авиасообщение постепенно нормализуется Даффи сообщил ранее в субботу, 14 ноября. Он отметил, что отправка рейсов возобновилась и "летать безопасно".

В пятницу, 13 ноября, в США произошла общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Причиной, как позже сообщил Даффи, стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.