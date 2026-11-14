Москва14 нояВести.Авиасообщение в США полностью восстановлено после коллапса в аэропортах, который произошел в следствии сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Об этом заявил американский министр транспорта Шон Даффи.
Мы вернулись к полному функционированиюсказал Даффи журналистам
Он также выразил благодарность пассажирам за терпение в связи со случившемся коллапсом.
О том, что авиасообщение постепенно нормализуется Даффи сообщил ранее в субботу, 14 ноября. Он отметил, что отправка рейсов возобновилась и "летать безопасно".
В пятницу, 13 ноября, в США произошла общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Причиной, как позже сообщил Даффи, стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.