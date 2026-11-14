Москва14 нояВести.Авиапассажиры в США все еще сталкиваются с неудобствами из‑за коллапса в аэропортах, произошедшего накануне.
По данным портала Flightaware, задерживаются более 5,1 тысячи рейсов, несмотря на заверения американских авиавластей о полном восстановлении воздушного сообщения после пятничного коллапса, когда из-за неполадок в старом оборудовании по всей стране аэропорты на 4,5 часа приостановили вылеты.
Как отмечает Flightaware, в США отменены 5055 рейсов.
Ранее американский министр транспорта Шон Даффи заявил, что авиасообщение постепенно нормализуется, отправка рейсов возобновилась и "летать безопасно".
В пятницу, 13 ноября, в США произошла общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Причиной, как позже сообщил Даффи, стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.