Власти США изъяли роутер, который стал причиной сбоя в авиасообщении

Роутер, вызвавший отмену тысяч авиарейсов, изъяли в США Власти США изъяли роутер, который стал причиной сбоя в авиасообщении

Москва15 ноя Вести.Американские профильные службы конфисковали сетевой роутер, неполадки в работе которого вызвали массовые задержки и отмены авиарейсов по всей стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в эфире телеканала CNN.

По словам главы ведомства, проблемное оборудование, передававшее некорректные данные в инфраструктурную сеть, уже доставлено для детального анализа в специализированную лабораторию компании L3Harris во Флориде.

Мы изъяли маршрутизатор, который стал проблемой и передавал данные в нашу сеть сообщил Даффи

В лаборатории находятся специалисты Федерального авиационного управления, помощь процессу оказывает ФБР.

Даффи уточнил, что следственной группе предстоит выяснить точную причину неполадок - были ли они следствием дефекта самого маршрутизатора либо возникли из-за ошибок при настройке роутера.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Как уточнял Даффи, причиной временного запрета стал сбой связи в центрах управления воздушным движением, вызванный попыткой подрядчика заменить старую проводку.