Москва15 нояВести.Американские профильные службы конфисковали сетевой роутер, неполадки в работе которого вызвали массовые задержки и отмены авиарейсов по всей стране. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в эфире телеканала CNN.
По словам главы ведомства, проблемное оборудование, передававшее некорректные данные в инфраструктурную сеть, уже доставлено для детального анализа в специализированную лабораторию компании L3Harris во Флориде.
Мы изъяли маршрутизатор, который стал проблемой и передавал данные в нашу сетьсообщил Даффи
В лаборатории находятся специалисты Федерального авиационного управления, помощь процессу оказывает ФБР.
Даффи уточнил, что следственной группе предстоит выяснить точную причину неполадок - были ли они следствием дефекта самого маршрутизатора либо возникли из-за ошибок при настройке роутера.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Как уточнял Даффи, причиной временного запрета стал сбой связи в центрах управления воздушным движением, вызванный попыткой подрядчика заменить старую проводку.