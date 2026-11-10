Трамп проявляет активность в медиа после неудачи его партии Богданов: Трамп хочет быстрее перелистнуть страницу с выборами в Конгресс

Москва10 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп проявляет повышенную активность в медиа, пытаясь отвлечь внимание от неудачи республиканцев на выборах в Конгресс. Такое мнение выразил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Трамп, кажется, хочет как можно быстрее перелистнуть эту страницу, поэтому как медийный человек он заполняет эфир огромным количеством разных медиаповодов, чтобы обсуждали их, а не собственно результат сказал журналист

По его мнению, началось все это с замены позиции Стивена Миллера, чему есть какое-то объяснение, а дальше это все перешло "в такой абсолютный треш-блогинг".

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов нижней палаты. Республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса. Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.

Трамп объявил о назначении Миллера новым главой аппарата Белого дома с 9 ноября. По мнению Валентина Богданова, новый глава аппарата Белого дома – кадровый кошмар демократов.