Трамп: возможны кадровые перестановки после поражения республиканцев на выборах

Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации Трамп: возможны кадровые перестановки после поражения республиканцев на выборах

Москва7 ноя Вести.В администрации США могут произойти перестановки после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Да. Немного ответил Трамп о возможных кадровых перестановках в администрации

Глава Белого дома подчеркнул, что любит свою администрацию.

Я думаю, она хорошая. Но я, возможно, внесу несколько изменений пояснил Трамп

Глава Белого дома сообщил ранее, что назначение Стивена Миллера главой аппарата сотрудников Белого дома связано с желанием "что-то поменять".