Москва7 нояВести.В администрации США могут произойти перестановки после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс США, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.
Да. Немногоответил Трамп о возможных кадровых перестановках в администрации
Глава Белого дома подчеркнул, что любит свою администрацию.
Я думаю, она хорошая. Но я, возможно, внесу несколько измененийпояснил Трамп
Глава Белого дома сообщил ранее, что назначение Стивена Миллера главой аппарата сотрудников Белого дома связано с желанием "что-то поменять".