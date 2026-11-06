Трамп объявил о смене руководителя аппарата Белого дома с 9 ноября Стивен Миллер сменит Сьюзи Уайлс на посту главы аппарата Трампа

Москва6 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп назначил заместителя главы аппарата и одного из своих ближайших советников Стивена Миллера новым руководителем аппарата Белого дома. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Миллер приступит к исполнению обязанностей в понедельник, 9 ноября.

Я рад объявить, что господин Стивен Миллер, нынешний заместитель главы аппарата администрации Трампа и один из моих самых доверенных советников, станет главой аппарата начиная с понедельника говорится в публикации Трампа

Миллер сменит на этой должности Сьюзи Уайлс, которая продолжит работу в политической структуре Трампа — Trump Political Operation.

Американский лидер поблагодарил Уайлс за деятельность на посту главы аппарата Белого дома и отметил, что она отлично справлялась со своими обязанностями.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о возможной отставке, заявив, что любит свою работу. Американские СМИ при этом утверждали, что он может сложить полномочия ради подготовки к следующим выборам президента страны.