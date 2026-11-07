СМИ: Стивен Миллер призывал закончить войну с Тегераном NYT: новый глава аппарата Белого дома советовал закончить войну с Ираном

Москва7 ноя Вести.Новый глава аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, продвигая свою кандидатуру на эту должность, отмечал, что президенту США Дональду Трампу стоит завершить конфликт с Ираном.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Миллер является убежденным идеологическим сторонником Трампа, а его назначение говорит о том, что американский лидер намерен действовать еще более жестко.

Миллер обосновал свое назначение на роль "привратника" президента тем, что Трампу необходимо свернуть войну с Ираном говорится в материале

Сам Трамп накануне заявил, что назначение Миллера главой аппарата сотрудников Белого дома связано с желанием что-то поменять.