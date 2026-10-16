Москва16 октВести.Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о якобы возможном увольнении главы его аппарата - Сьюзан Уайлс.
14 октября издание Politico выпустило материал, в котором сказано, что президент США рассматривает возможность снять Уайлс с поста.
Нулевые шансысказал Трамп в комментарии сотрудникам прессы в Белом доме
По его словам, эта "история" является "фейковой".
Сьюзан Уайлс - американский политический консультант, представительница Республиканской партии. Родилась 14 мая 1957 года в Нью-Джерси в семье профессионального игрока в американский футбол и спортивного комментатора Пэта Саммеролла.