Трамп ответил на слухи о возможном увольнении главы своего аппарата Трамп отверг возможность увольнения главы своего аппарата Уайлс

Москва16 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о якобы возможном увольнении главы его аппарата - Сьюзан Уайлс.

14 октября издание Politico выпустило материал, в котором сказано, что президент США рассматривает возможность снять Уайлс​​​ с поста.

Нулевые шансы сказал Трамп в комментарии сотрудникам прессы в Белом доме

По его словам, эта "история" является "фейковой".

Сьюзан Уайлс - американский политический консультант, представительница Республиканской партии. Родилась 14 мая 1957 года в Нью-Джерси в семье профессионального игрока в американский футбол и спортивного комментатора Пэта Саммеролла.