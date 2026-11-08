Замглавы аппарата Белого дома уйдет в отставку Axios: замглавы аппарата Белого дома уйдет в отставку после смены руководства

Москва8 ноя Вести.Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Ричард Уолтерс уйдет со своей должности после смены руководителя структуры. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным издания, Уолтерс занял пост в мае и более десяти лет сотрудничал со Сьюзи Уайлс, которая до 7 ноября возглавляла аппарат. Подчеркивается, что Уолтерс считается одним из ее ближайших политических советников.

Как отмечает Axios, уход Уолтерса стал первой из ожидаемых кадровых перестановок после назначения нового руководителя аппарата Стивена Миллера.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Миллер сменит Уайлс на этом посту. При этом американский лидер сообщил, что она перейдет на работу в неправительственную организацию, связанную с его политической деятельностью.