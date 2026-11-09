Конгрессмены-демократы не готовы к работе с новым главой аппарата Белого дома

Демократы в Конгрессе отказались сотрудничать с главой аппарата Белого дома Конгрессмены-демократы не готовы к работе с новым главой аппарата Белого дома

Москва9 ноя Вести.Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис исключил сотрудничество однопартийцев с новым руководителем аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Об этом демократ рассказал в эфире телеканала ABC News.

По словам Джеффриса, "никакой возможности сотрудничать с Миллером и тем, что он олицетворяет, не будет".

Конгрессмен связал это кадровое решение президента США Дональда Трампа с его намерением сохранить прежний курс и назвал Миллера одним из ключевых авторов жесткой миграционной политики, проводимой Белым домом.

Стивен Миллер считается одним из самых влиятельных советников американского президента. Он работает с Трампом с 2016 года и участвовал в разработке основ его миграционной политики.

6 ноября Трамп объявил, что Миллер с 9 ноября возглавит аппарат Белого дома. До повышения он занимал должность заместителя руководителя этой структуры. Миллер сменит Сьюзан Уайлз, которая стояла во главе аппарата с начала второго президентского срока Трампа. Президент сообщил, что она перейдет в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью, и поблагодарил ее за "выдающуюся" работу на госслужбе.

Ранее Politico сообщало, что Трамп обсуждает с окружением возможность отстранения Уайлз. По данным источников издания, он "обзванивал друзей и союзников, выясняя, не пора ли уволить главу администрации и заменить ее новым человеком".