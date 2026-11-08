Москва8 ноя Вести.Дональд Трамп не был бы Дональдом Трампом, если бы просто смирился с поражением республиканцев на промежуточных выборах. 72 часа ушло у президента США на разбор полетов, после чего стало ясно, кого приземлят первым, вернее – первой. "Иногда в жизни приходится делать ходы" – так объяснил глава Белого дома смену ключевой фигуры на посту главы своего аппарата. Место Сьюзи Уайлз займет Стивен Миллер. Об изменениях в аппарате Белого дома рассуждает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Еще недавно "самая влиятельная женщина в мире" (по версии самого Трампа), первая в истории США женщина – глава аппарата американской администрации и архитектор триумфального "камбэка" Трампа в 2024-м, "ледяная дева" (как ее называют) уходит "в политическую структуру". В переводе с вашингтонского это почетная ссылка с сохранением пропуска. Такова официальная версия

Неофициальная напоминает сцену из сериала, которую сценаристы вырезали бы – то ли за неправдоподобие, то ли из соображений цензуры. По словам четырех источников, Трамп при свидетелях устроил Уайлз разнос за провал на выборах. Она вышла из Овального кабинета, а президент еще продолжал кричать.

Если и дальше верить анонимам, на субботу Уайлз забронировала выездное совещание в Кэмп-Дэвиде. В этот день Трамп как раз улетал во Флориду. Пригласить туда собирались лояльных ей сотрудников аппарата. Повестка, по версии недоброжелателей, – как удержаться у власти и на кого переложить вину. Кандидат в козлы отпущения был очевиден: Пит Хегсет, на которого и без того пытаются повесить войну с Ираном. Пока Трамп был в Мар-а-Лаго, в Кэмп-Дэвиде собирались обсуждать, кем пожертвовать. В итоге пожертвовали той, кто обсуждение и затеял. "Снимите ее немедленно" – слова бывшего главного идеолога MAGA Стива Бэннона стали пророческими.

Теперь, когда приходится занимать круговую оборону, нужны люди покрепче. Стивен Миллер, которому 41 год (с Трампом с 2016-го, когда Миллер пришел в предвыборный штаб спичрайтером), – в этом смысле кадровый кошмар демократов наяву. Родина их страха в человеческом обличье. Отец политики массовых депортаций. Как замглавы аппарата он еженедельно созванивался с руководителями полевых отделений ICE и лично спускал им планы по арестам. Беспощаден к врагам Америки

Еще в 17 лет, школьником, Миллер мечтал стать "вторым человеком в Белом доме", если верить его бывшему преподавателю. И даже предсказал, при каком президенте. Пророчество сбылось с опозданием всего лет на восемь. Американская пресса уже нашла ему прозвище – "консильери военного времени". Один бывший сотрудник Белого дома сформулировал точнее: Трамп хотел военного консильери и получил его. Миллер перемирий не заключает и пленных не берет.

Именно поэтому назначение и вызвало истерику. Демократы называют главу аппарата Белого дома "самым опасным человеком в администрации", которого надо увольнять, а не повышать, а еще – таскать по возможности по судам. "Значит, хорошие сапоги – надо брать". Так реагирует MAGA-актив. Подкастер Бенни Джонсон ликует: раз левые так бесятся, значит, выбор правильный. Одни хвалят Миллера ровно за то, за что другие ругают. Расколотая Америка в одном кадровом решении

Первую речь в новом качестве Миллер произнес перед гостями Мар-а-Лаго. Он поклялся президенту в "абсолютной верности" и "полной преданности его успеху". Такие качества у членов команды Трампу сейчас особенно нужны. Демократы обещают расследования. Конгрессмен Роберт Гарсия советует всем "членам преступной семьи Трампа" обзавестись адвокатом. Адвокат, кстати, нашелся мгновенно – генпрокурор Тодд Бланш вызвался лично защищать Миллера. А сам Трамп попросил Минюст проверить демократов, которые требуют импичмента членам его кабинета. Охота на ведьм? Но ведь и у ведьм ножики найдутся.

И чтобы ни у кого не осталось сомнений, что разговор теперь пойдет без перчаток, Трамп в субботу объявил в Truth Social кандидата в пресс-секретари. Это Дана Уайт, глава UFC. Формулировка достойна отдельной рамки: "Великий Дана Уайт, жестокий боец и воин". И дальше очень проникновенно: "Дана будет пресс-секретарем, каких еще не было. Дана, пожалуйста, соглашайся!" И желательно не один.

Трамп попросил Уайта взять с собой ассистентов. В списке – Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрисон. Задача сформулирована предельно ясно: защищать Белый дом от "безумных левых". В этом ведь и правда что-то есть. Представьте утренний брифинг. Корреспондент условного CNN задает вопрос про импичмент Хегсета, а у трибуны молча, но внушительно стоит Хабиб. Отвечать, может, и не придется. Вопрос, кажется, снимется сам

Всерьез ли это – в Вашингтоне поначалу так и не поняли, причем источники противоречили друг другу. Один помощник Белого дома заверил CNN, что президент просто пошутил. Там же сообщили, что Уайт от предложения уже отказался. Сам Уайт в это время был в Лондоне на боксерском турнире. Выложив в Instagram фото за знакомой трибуной брифинг-зала с подписью "Вперед, к следующей главе", он сообщил, что прямо сейчас летит в американскую столицу, чтобы в понедельник встретиться с Трампом и обсудить предложение. То есть никаких отказов и никаких шуток. Вашингтонский понедельник начинается в субботу.

В то время как новой Кэролайн Ливитт не просматривается – ее сменщица Кэти Закария продержалась пять дней, – Трамп явно открыт к любым экспериментам. Совсем недавно он рассуждал, не позвать ли на эту должность пресс-секретаря рэпершу Ники Минаж. Тоже ведь человек со стержнем, тем более что должность теперь важна как никогда. Демократы получили Конгресс, а вместе с ним повестки, слушания и право допрашивать администрацию. Кто будет отбиваться от всего этого?

Человек, который в июне устроил бои UFC прямо на лужайке Белого дома, на таком фоне выглядит кандидатурой почти консервативной. По крайней мере, держать удар он умеет. Уайт в молодости и сам занимался боксом, пусть и на любительском уровне. 13–4 – показатель, может, и не выдающийся, но "мясом" (или, как говорят американские боксеры, "банкой с томатами") Дана точно не был.