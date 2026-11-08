WP: Трамп предложил главе UFC Уайту занять пост пресс-секретаря в шутку WP: предложение Трампа Уайту возглавить пресс-службу Белого дома было шуткой

Москва8 ноя Вести.Предложение президента США Дональда Трампа, адресованное главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту, о назначении на пост пресс-секретаря Белого дома было шутливым, утверждает газета The Washington Post (WP).

О том, что американский лидер предложил спортивному функционеру занять должность пресс-секретаря Белого дома, стало известно 7 ноября.

Трамп заявил, что посоветовал Уайту включить в число помощников российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. По мнению главы государства, эти люди нужны на государственной службе, чтобы "защитить США от безумных левых".

Представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, поскольку не был уполномочен публично говорить на эту тему, сообщил, что предложение было сделано в шутку сказано в материале

Уайт, в свою очередь, опубликовал в соцсетях пост со своей фотографией в Белом доме и подписью "переходим к следующей главе". Позднее телеканал CNN распространил информацию, что глава UFC мог отказаться от предложения Трампа.