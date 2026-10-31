Москва31 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что американский рэпер Ники Минаж может быть назначена на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Соответствующее заявление президент США сделал в интервью блогеру Бенни Джонсону.

На днях директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, шутя предложил, что Минаж могла бы стать новым пресс-секретарем Белого дома​​​.

Это хорошая идея. Думаю, мне нужно подумать об этом сказал американский лидер

Трамп уточнил, что подумает.

Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария была уволена спустя несколько дней после назначения из-за ее первого брифинга, который раскритиковали некоторые СМИ, а также ситуации с адвокатской лицензией.

Ники Минаж - эпатажная американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Одна из самых влиятельных исполнительниц в жанрах хип-хоп и рэп современности.