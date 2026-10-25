Москва25 окт Вести.Американская рэп-исполнительница Ники Минаж может стать новым пресс-секретарем Белого дома. Такое предположение в шутку сделал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Он продемонстрировал на своей странице в соцсети X видео собеседования с певицей, записанное на борту президентского "Боинга".

Прежний пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария проработала в должности пресс-секретаря не более пяти дней. Она была уволена после первого брифинга в новом качестве, который был признан неудачным. Также возникли претензии к ее адвокатской лицензии.

Дамы и господа, я думаю, возможно мы нашли нового пресс-секретаря Белого дома! написал Чунг

Певица Ники Минаж известна своей активной поддержкой Трампа. Чунг спросил Минаж во время собеседования, есть ли кто-то, кто усерднее Трампа во время предвыборной кампании работает - разъезжает по всей стране и проводит предвыборные митинги?

Конечно, нет... Он мог бы закинуть ноги на стол и просто отдыхать до конца недели, особенно сейчас. Но нет, он продолжает двигаться вперед ответила Минаж

Ники Минаж добавила, что Трамп прекрасный человек, который думает о республиканцах, которым необходимо победить на выборах. В этот день будут избраны все 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов.

Ранее Трамп выразил желание сделать такой же маникюр как у Ники Минаж.