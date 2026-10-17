Москва17 окт Вести.Президент США Дональд Трамп хотел предложить должность пресс-секретаря Белого дома бывшей ведущей Fox News Марии Бартиромо до того, как на нее назначили Кэти Закарию. Однако журналистка сразу дала понять, что не согласится, пишет Axios со ссылкой на два источника в администрации американского лидера.

Также сообщается, что в качестве кандидата на этот пост рассматривался консервативный комментатор Скотт Дженкинс. Однако соответствующее предложение ему так и не сделали.

10 октября Трамп объявил, что Закария стала новым пресс-секретарем Белого дома. Она сменила на этом посту Кэролайн Ливитт, которая покинула администрацию президента в августе 2026 года. Однако Закария не проработала на новой должности и недели: 16 октября стало известно, что ее переводят на другую должность. Причины решения в администрации Трампа не сообщили.