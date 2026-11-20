Против бывшего пресс-секретаря Трампа Закарии начали расследование в Калифорнии

В Калифорнии начали расследование в отношении бывшего пресс-секретаря Трампа Против бывшего пресс-секретаря Трампа Закарии начали расследование в Калифорнии

Москва20 ноя Вести.Коллегия адвокатов штата Калифорния в США начала расследование против бывшего пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии. Об этом сообщила некоммерческая организация Campaign for Accountability ("Кампания за подотчетность").

Сообщается, что Закария неоднократно представлялась адвокатом, хотя позже призналась, что не сдала экзамен на лицензию.

Campaign for Accountability (CfA) получила письмо от коллегии адвокатов штата Калифорния, в котором сообщается о начале расследования на основании жалобы CfA от 14 октября 2026 года, согласно которой бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария могла нарушить законодательство Калифорнии, неоднократно представляясь юристом говорится в сообщении НКО на сайте

Закария провела на посту пресс-секретаря Белого дома пять дней. Этот срок стал самым коротким в истории этой должности. В октябре американская администрация заявила о переводе Закарии с поста.

Ранее издание The New York Post написало, что бывший пресс-секретарь делает попытки вернуться на эту должность.