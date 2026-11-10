Москва10 ноя Вести.Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария, которая в октябре была уволена спустя всего пять дней после назначения, пытается снова вернуться на этот пост. Об этом пишет издание The New York Post (NYP) со ссылкой на источники, близкие к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

В публикации отмечается, Закария делает все, чтобы очаровать американского лидера и главу аппарата Белого дома Стивена Миллера и получить "еще один шанс".

Кроме того, Закария появилась в эфире консервативной медиакомпании RSBN для освещения промежуточных выборов в американский Конгресс. Источники издания полагают, что это могло быть сделано с надеждой на то, что глава американской администрации заметит ее.

The New York Post также утверждает, что в выходные ее видели в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Увольнение Закарии произошло на фоне неудачно проведенного ею первого брифинга для прессы в должности пресс-секретаря Белого дома. Как сообщил телеканал MS Now, в Белом доме были крайне разочарованы дебютом Закарии.

Первый брифинг Закарии занял около 14 минут. При этом на ее выступление пришлось почти восемь с половиной минут, а на вопросы журналистов осталось около пяти минут. За это время она успела ответить лишь трем представителям СМИ.