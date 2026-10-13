Москва13 окт Вести.Белый дом остался недоволен первым брифингом нового пресс-секретаря президента США Кэти Захарии и фактически пригрозил ей увольнением, сообщает телеканал MS Now со ссылкой на представителя администрации.

Держаться за трибуной непросто. Но она начала не с той ноги. Ей надо быстро начать работать намного лучше, иначе она побьет рекорд Скарамуччи сказал представитель Белого дома

Энтони Скарамуччи в июле 2017 года был уволен с поста директора по коммуникациям Белого дома спустя всего 10 дней после назначения.

Первый брифинг Захарии продлился около 14 минут. При этом почти восемь с половиной минут заняло вступительное выступление, а на вопросы журналистов пресс-секретарь отвечала около пяти минут, успев пообщаться лишь с тремя представителями СМИ.

Для сравнения, регулярные брифинги в Белом доме и Госдепартаменте США нередко продолжались около 45 минут и дольше. Захария объяснила краткость встречи рабочим графиком американского лидера Дональда Трампа и возможным общением президента с журналистами. В тот момент глава США вылетал с Южной лужайки Белого дома на базу Эндрюс, откуда должен был отправиться на Аляску. Однако его отъезд не совпадал по времени с регулярным брифингом пресс-секретаря.

Сам Трамп не стал критиковать Захарию после ее дебюта. Он лишь заявил, что, по его мнению, она провела брифинг очень хорошо.