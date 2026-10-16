В Белом доме заявили, что переведут Кэти Закарию на другую должность

Белый дом подтвердил замену пресс-секретаря В Белом доме заявили, что переведут Кэти Закарию на другую должность

Москва16 окт Вести.Кэти Закария покидает пост пресс-секретаря Белого дома. Эту информацию РИА Новости подтвердили в администрации США.

Она будет переведена с должности пресс-секретаря Белого дома на другую позицию.

Кэти Закария провела свой первый брифинг в понедельник, 12 октября. Она стала 37-м пресс-секретарем Белого дома и девятой женщиной, занимавшей этот пост.

Причины перевода в американской администрации не уточнили.

Ранее The New York Times со ссылкой на три источника сообщило о том, что президент США Дональд Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома.

Отмечается, что Закария была уволена, в частности, на фоне неудачно проведенного ею первого брифинга. По данным телеканала MS Now, в Белом доме остались разочарованы ее дебютом в должности пресс-секретаря и уже тогда фактически пригрозили ей увольнением.

В общей сложности ее первый брифинг занял около 14 минут: на выступление пришлось почти восемь с половиной минут, а на вопросы журналистов осталось около пяти минут. За это время Закария смогла ответить на вопросы лишь трех представителей СМИ.