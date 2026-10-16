Москва16 октВести.Кэти Закария покидает пост пресс-секретаря Белого дома. Эту информацию РИА Новости подтвердили в администрации США.
Она будет переведена с должности пресс-секретаря Белого дома на другую позицию.
Кэти Закария провела свой первый брифинг в понедельник, 12 октября. Она стала 37-м пресс-секретарем Белого дома и девятой женщиной, занимавшей этот пост.
Причины перевода в американской администрации не уточнили.
Ранее The New York Times со ссылкой на три источника сообщило о том, что президент США Дональд Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома.
Отмечается, что Закария была уволена, в частности, на фоне неудачно проведенного ею первого брифинга. По данным телеканала MS Now, в Белом доме остались разочарованы ее дебютом в должности пресс-секретаря и уже тогда фактически пригрозили ей увольнением.
В общей сложности ее первый брифинг занял около 14 минут: на выступление пришлось почти восемь с половиной минут, а на вопросы журналистов осталось около пяти минут. За это время Закария смогла ответить на вопросы лишь трех представителей СМИ.