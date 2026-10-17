Москва17 окт Вести.Проработавшая меньше недели пресс-секретарем Белого дома Кэти Закария впервые прокомментировала свой уход с должности, заявив, что для нее было честью работать на американского президента Дональда Трампа.

Она выразила благодарность на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Публикацию она сопроводила фотографией с Трампом в его кабинете в Белом доме.

Президент Трамп - добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек... Для меня было честью работать на него написала Закария

Белый дом заявил о замене Закарии 16 октября, а свой первый брифинг она провела в понедельник, 12 октября. Причины ее увольнения официально не уточняются. Она стала 37-м пресс-секретарем Белого дома и девятой женщиной, занимавшей этот пост.

Трамп называл Захарию адвокатом, сама она в СМИ также представлялась юристом. Но, как выяснили журналисты The Wall Street Journal, права заниматься юридической практикой у нее нет ни в одном штате США. Позднее она признала: экзамен на адвоката она провалила, а пересдавать не стала, поскольку переехала работать в Китай.