Первый брифинг Захарии вызвал вопросы у чиновников Белого дома CNN: первый брифинг Захарии вызвал обеспокоенность в Белом доме

Москва14 окт Вести.Первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии вызвал обеспокоенность среди сотрудников администрации.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

После своего первого брифинга во вторник несколько чиновников Белого дома поставили под сомнение, как долго Кэти Захария сможет оставаться пресс-секретарем, заявив, что ее работа вряд ли удовлетворит президента [США] Дональда Трампа сказано в публикации

Захария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролин Ливитт.

Первый брифинг Захарии продлился около 14 минут. При этом почти восемь с половиной минут заняло вступительное выступление, а на вопросы журналистов пресс-секретарь отвечала около пяти минут, успев пообщаться лишь с тремя представителями СМИ.

Для сравнения, регулярные брифинги в Белом доме и Госдепартаменте США нередко продолжались около 45 минут и дольше. Захария объяснила краткость встречи рабочим графиком Трампа и возможным общением президента с журналистами. В тот момент глава США вылетал с Южной лужайки Белого дома на базу Эндрюс, откуда должен был отправиться на Аляску. Однако его отъезд не совпадал по времени с регулярным брифингом пресс-секретаря.

Телеканал MS Now сообщил, Белый дом остался недоволен первым брифингом нового пресс-секретаря президента США Кэти Захарии и фактически пригрозил ей увольнением.