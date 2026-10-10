Блондинки у микрофона: Трамп поставил рекорд по пресс‑секретарям Трамп установил рекорд по пресс-секретарям - блондинкам

Москва10 окт Вести.Новый пресс‑секретарь Белого дома Кэти Захария станет девятой женщиной на этом посту и пятой в команде президента США Дональда Трампа. Администрация США установила своеобразный рекорд: чаще всего должность пресс-секретаря занимали блондинки, сообщает РИА Новости.

Должность официального представителя Белого дома, уполномоченного общаться с прессой, появилась в 1929 году при администрации президента Герберта Гувера. До этого президенты США не имели пресс-секретарей для взаимодействия с представителями СМИ.

Первой женщиной на посту пресс‑секретаря Белого дома стала Маргарет Майерс в 1993 году при администрации Билла Клинтона. Затем на протяжении 14 лет эту должность занимали мужчины, пока в 2007-2009 годах пресс‑секретарем при Джордже Буше‑младшем не стала Дана Перино.

С 2017 года на этом посту работали исключительно женщины: в течение первого срока Трампа должность пресс-секретаря последовательно занимали три женщины.

Блондинка Кейли Макинани выступала от имени администрации Трампа с апреля 2020 года по 20 января 2021 года. В администрации Джо Байдена эту роль исполняли Джен Псаки и Карин Жан‑Пьер - первая темнокожая женщина на этой должности.

Во время второго срока Трампа пост заняла Кэролайн Ливитт, также блондинка. Спустя полтора года она покинула должность, чтобы уделять больше времени семье после рождения ребенка.

Старший консультант по связям Trump Media & Technology Group 42-летняя Кэти Захария станет новым, 37-м по счету пресс-секретарем Белого дома.

Между тем Ливитт станет политическим комментатором телеканала Fox News. По данным газеты The New York Times, Ливитт выйдет на работу с 1 ноября для участия в новостных и аналитических программах.