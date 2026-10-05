Бывший пресс-секретарь Белого дома будет работать в Fox News NYT: Кэролайн Ливитт будет политическим комментатором Fox News

Москва5 окт Вести.Кэролайн Ливитт, которая ранее была пресс-секретарем Белого дома, станет политическим комментатором телеканала Fox News. Об этом сообщает газета The New York Times.

Журналисты добавляют, что Ливитт выйдет на работу с 1 ноября и будет появляться в новостных и аналитических программах.

Опыт работы Кэролайн в Белом доме и в ходе президентской кампании дает ей особое понимание сегодняшнего политического ландшафта заявила глава Fox News Media Сюзанн Скотт

Ливитт уволилась из Белого дома в августе. По данным СМИ, это произошло потому, что она родила второго ребенка и решила переехать к семье в штат Нью-Гэмпшир.

Предыдущий пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер, после работы с Джозефом Байденом, покинула Демократическую партию США и стала независимым политиком. Кроме того, в 2025 году она выпустила книгу под названием Independent, или "Независимый".