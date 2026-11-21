Трамп в шутку заявил, что Ливитт любит своего ребенка больше него

Трамп снова пошутил, что Ливитт любит своего ребенка больше, чем его Трамп в шутку заявил, что Ливитт любит своего ребенка больше него

Москва21 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова в шутку заявил, что его бывший пресс-секретарь Кэролайн Ливитт любит своего ребенка больше, чем его.

Американский лидер напомнил, что весной Ливитт во второй раз стала мамой.

Другими словами, теперь она любит малыша больше, чем меня. Ужасно, просто ужасно. Но у нее все прекрасно сказал Трамп

Ливитт покинула Белый дом в августе 2026 года. Как сообщали американские СМИ, это произошло потому, что она родила второго ребенка и решила переехать к семье в штат Нью-Гэмпшир.

Газета The New York Times написала после этого, что Кэролайн Ливитт станет политическим комментатором телеканала Fox News. Ее контракт с телеканалом вступил в силу с 1 ноября.