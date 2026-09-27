Ливитт: Трамп прислушивается к женщинам больше, чем к мужчинам Ливитт: Трамп относится к женщинам с огромным уважением

Москва27 сен Вести.Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире шоу Шона Ханнити рассказала о работе на президента США Дональда Трампа.

По ее словам, Трамп прислушивается к женщинам больше, чем к мужчинам.

Он отличный начальник. Трамп очень поддерживает людей, которые на него работают, часто делает комплименты, с ним весело. Ему нравится видеть, как люди добиваются успеха, и нравится давать им новые возможности. И посмотрите, сколько замечательных женщин работали с ним. Я сама, Сьюзи Уайлс – первая женщина – глава аппарата Белого дома в истории, Келлиэнн Конуэй в его предыдущий срок. Именно. Сара Сандерс. Посмотрите, сколько женщин в кабинете министров отметила она

Глава Белого дома относится к женщинам с огромным уважением, подчеркнула Ливитт.

В конце августа 2026 года Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что Кэролайн Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома.

Трамп назвал ее одной из самых доверенных помощниц, отметив, что Ливитт была одной из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства.