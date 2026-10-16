Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию. Об этом сообщает The New York Times. В этой должности Закария проработала менее недели.
Авторы материала ссылаются на информацию, полученную от трех источников.
Кэти Закария уволена с поста пресс-секретаря Белого дома после пяти дней работыговорится в сообщении
Отмечается, что увольнение Закарии произошло, в частности, на фоне неудачно проведенного ею первого брифинга для прессы в должности пресс-секретаря Белого дома. По данным телеканала MS Now, в Белом доме остались разочарованы дебютом Закарии и фактически пригрозили ей увольнением.
В общей сложности первый брифинг Закарии занял около 14 минут: на ее выступление пришлось почти восемь с половиной минут, а на вопросы журналистов осталось около пяти минут. За это время Закария ответила лишь трем представителям СМИ.