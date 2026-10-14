Москва14 окт Вести.Физиогномист Александр Петров предположил, каким человеком может быть новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария. Об этом сообщает издание MK.RU.

По его мнению, Закария относится к типажу "муза": выглядит обаятельной и умеет располагать к себе, добиваясь целей не давлением, а влиянием на людей. При этом эксперт считает, что за привлекательным образом может скрываться склонность к расчетливым манипуляциям и использованию людей в своих целях.

Кэти Закария на посту пресс-секретаря Белого дома - это достаточно серьезное усиливание. Взяли хорошего манипулятора, умеющего влиять на окружающих выразил свое мнение он

Петров полагает, что Закария умна, хороший аналитик и склонна к риску. По мнению эксперта, она хорошо считывает слабости окружающих, подстраивается под аудиторию и создает нужное впечатление. Он также считает, что она способна работать в конфликтной среде, что, по его оценке, делает ее подходящей для американской политики.

Помимо этого, физиогномист выразил мнение, что Закария прямолинейна, может говорить жестко и бить по уязвимым местам, добиваясь нужной реакции. При этом, считает Петров, она способна не только манипулировать, но и вдохновлять, а также обладает огромным влиянием на окружающих.

Ранее телеканал MS Now сообщал, что в администрации США остались недовольны первым брифингом Закарии и фактически предупредили ее о риске увольнения. Ее дебютное выступление длилось около 14 минут: вступление заняло почти восемь с половиной минут, а на вопросы журналистов осталось около пяти минут, за которые она успела ответить лишь трем представителям СМИ.

9 октября стало известно, что Кэти Закария назначена пресс-секретарем Белого дома в администрации Дональда Трампа. Она сменила ушедшую с этого поста в августе Кэролайн Левитт.