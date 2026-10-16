Москва16 окт Вести.Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария, рассказывая о своей жизни в Китае, пожаловалась на бытовые условия. По ее словам, особенно она была удивлена плачевным качеством общественных туалетов.

После возвращения из Китая в США в 2013 году Закария первое время сомневалась в том, что КНР станет одной из ведущих мировых держав.

Я очень хорошо это помню. Я только что вернулась из Китая и думала: "Как Китай может быть следующей страной на горизонте? У них даже нормальных туалетов нет" сказала она Bloomberg

Так представительница американской администрации объяснила, какое впечатление на нее оказали бытовые условия во время пребывания в Китае.

Ранее физиогномист Александр Петров предположил, каким человеком может быть новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.