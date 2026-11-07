Трамп хочет переманить главу UFC на работу в Белом доме Трамп предложил руководителю UFC Дэйне Уайту работу в Белом доме

Москва7 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил бойцовские качества Уайта и его способность по-новому организовать работу пресс-службы.

Я рад сообщить, что великому Дэйне Уайту, жестокому бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна будет пресс-секретарем, как никто другой. Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу! написал президент

Кроме того, Трамп призвал Уайта привлечь к работе известных бойцов смешанных единоборств. Помощниками пресс-секретаря Белого дома он предложил сделать россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, а также Джастина Гэтжи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис.

Свое решение Трамп объяснил противостоянием с политическими оппонентами, которых охарактеризовал как "безумных левых".

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной. В октябре ее занимала Кэти Закария, однако проработала всего пять дней. Первый же ее брифинг вызвал у американских чиновников разочарование.

После этого Трамп задумался над шуточным предложением отдать должность эпатажной рэп-исполнительнице Ники Минаж.