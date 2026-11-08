CNN: глава UFC Уайт отказался от предложения Трампа стать его пресс-секретарем

СМИ: глава UFC отказался от должности пресс-секретаря Белого дома CNN: глава UFC Уайт отказался от предложения Трампа стать его пресс-секретарем

Москва8 ноя Вести.Глава UFC Дэйна Уайт отказался от предложения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стать новым пресс-секретарем Белого дома.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Осведомленный источник сообщил, что генеральный директор Ultimate Fighting Championship отклонил это необычное предложение следует из публикации на сайте телеканала

Ранее Трамп заявил, что предложил Уайту стать новым пресс-секретарем Белого дома и сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова своими помощниками.