Москва8 нояВести.Глава UFC Дэйна Уайт отказался от предложения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стать новым пресс-секретарем Белого дома.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Осведомленный источник сообщил, что генеральный директор Ultimate Fighting Championship отклонил это необычное предложениеследует из публикации на сайте телеканала
Ранее Трамп заявил, что предложил Уайту стать новым пресс-секретарем Белого дома и сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова своими помощниками.